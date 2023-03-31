0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe T2329 Rose Altın, 14 Ayar, 1.39 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın İfadesi ile Pırlanta Trend Küpe| Lizay, şıklığınızı tamamlayacak harika bir seçenek! Bu muhteşem pırlanta trend küpeler, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve her anınızda göz kamaştırmak için ideal bir seçimdir. Elegansınızı ifade etmek için bu küpeleri tercih edin ve herkesi büyüleyin.