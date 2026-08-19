Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M337318
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%0
31.824 TL
31.824 TL
PEŞİN FİYATINA 10.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10886
14 Ayar, Altın, 2.38 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkın ışıltılı sözü, değerli taşların ve altının zamansız sıcaklığıyla parmağınızda parıldıyor. Altın Taşlı Kadın Alyans, bağlılığınızı taçlandıran zarafet dolu bir ışık şiiri.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.824 TL
31.824 TL
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