1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T3409 Altın, 14 Ayar, 2.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Taş : Lab.Morganit

Ağırlık : 0.74 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Morganit Taşlı Yüzük, göz alıcı bir kelepçe tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Şıklığı ve zarifliğiyle herkesin ilgisini çeken bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük kullanımda size mükemmel bir tarz katmak için ideal bir seçenektir. Kaliteli pırlanta taşı ve etkileyici tasarımıyla bu yüzük, sizi her zaman özel hissettirecektir.