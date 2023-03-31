1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
Ürün Kodu : DR163211
%0
55.824 TL
55.824 TL
PEŞİN FİYATINA 18.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T3409
Altın, 14 Ayar, 2.84 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.32 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab.Morganit
Ağırlık : 0.74 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Morganit Taşlı Yüzük, göz alıcı bir kelepçe tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Şıklığı ve zarifliğiyle herkesin ilgisini çeken bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük kullanımda size mükemmel bir tarz katmak için ideal bir seçenektir. Kaliteli pırlanta taşı ve etkileyici tasarımıyla bu yüzük, sizi her zaman özel hissettirecektir.
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.84 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Yüzükte pırlanta taşlar 0.32 karat ağırlığında,F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal morganit taş ise 0.74 karat ağırlığındadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.608 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.824 TL
55.824 TL
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