Altın Harf Bileklik T710 Altın, 14 Ayar, 9.58 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın modern ve göz alıcı tasarımlarıyla altın harf bileklikleri, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay, sizlere özel olarak tasarlanmış bu bilekliklerle fark yaratmanızı sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için Lizay altın harf bilekliklerini tercih edin.