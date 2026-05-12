0.07 Karat Pırlanta A Harf Kolye T10180 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.32 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal tasarımıyla modern bir şıklık sunan A Harf Kolye, kişisel anlam taşıyan mücevherler arasında özel bir yere sahiptir. Zarif görünümü sayesinde tek başına kullanılabileceği gibi farklı kolyelerle de kombinlenebilir. Kendinize veya sevdiklerinize unutulmayacak bir armağan sunmanın şık bir yoludur.