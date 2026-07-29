Altın Top Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365006
%0
31.416 TL
31.416 TL
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Çocuk Bileklik T10585
14 Ayar, Altın, 2.88 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının zamansız değerini sevimli top figürleriyle buluşturan bu çocuk bilekliği, geleceğe sevgiyle taşınacak hem modern hem de çok özel bir hediye seçeneği.
Altın Top Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.416 TL
31.416 TL
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