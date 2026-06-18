1.34 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10437 Altın, 14 Ayar, 4,54 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.34 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizemli ve etkileyici bir duruş sergileyen bu tektaş yüzük, sade çizgileriyle öne çıkıyor. Merkezde yer alan siyah taş, güçlü görünümüyle tasarımın tüm dikkatini üzerine çekiyor. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her anınıza eşlik edebilecek zamansız bir seçenek sunuyor. Kendine güvenen bir stilin sessiz imzası.