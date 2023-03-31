0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T3289 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikli Sanat İzleri ile Pırlanta Baget Tektaş Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir tasarıma sahip. Bu yüzük, incelikli sanat izleriyle süslenmiş ve üzerinde pırlanta baget taş bulunuyor. Eşsiz bir parıltıya sahip olan bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Siz de bu benzersiz yüzüğü tercih ederek tarzınıza zarif bir dokunuş katabilirsiniz.