Altın Sarkıt Damla Küpe T1956 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Küpe, ince ve modern minimalizm ile özgün bir tarz yaratmanızı sağlar. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu tasarımlar, her stil ve kıyafetle mükemmel uyum sağlar. En son trendlere uygun olarak tasarlanan altın küpeler, sade ve minimalist bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpeler, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için tercih edilebilir. Altın tasarım küpeler ile tarzınızı tamamlayarak, herkesin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.