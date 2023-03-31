Altın Sarkıt Damla Küpe T1956

Altın Sarkıt Damla Küpe
Ürün Kodu : E148543
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19.040 TL
19.040 TL
PEŞİN FİYATINA 6.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarkıt Damla Küpe T1956Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Trend Küpe, ince ve modern minimalizm ile özgün bir tarz yaratmanızı sağlar. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu tasarımlar, her stil ve kıyafetle mükemmel uyum sağlar. En son trendlere uygun olarak tasarlanan altın küpeler, sade ve minimalist bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu küpeler, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için tercih edilebilir. Altın tasarım küpeler ile tarzınızı tamamlayarak, herkesin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.
Altın Sarkıt Damla Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.30 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Sarkıt Damla Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sarkıt Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.040 TL
19.040 TL
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