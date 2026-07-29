Altın Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R154015
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%0
15.572 TL
15.572 TL
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Yüzük T10645
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hayalindeki o özel mücevherle tanışma vakti. Kalbini çalmanın ve ona verdiğiniz değeri hissettirmenin en zarafet dolu, garantili yolu
Altın Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.191 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.572 TL
15.572 TL
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