Altın Taşlı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358030
%0
75.752 TL
75.752 TL
PEŞİN FİYATINA 25.251 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Erkek Bileklik T10359
Altın, 14 Ayar, 7,75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işığı farklı açılarda yansıtan taş detayları, bu bilekliğe hareketli ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Altın unsurlarla tamamlanan tasarım, şıklığı ve güçlü duruşu dengeli bir şekilde bir araya getiriyor. Modern erkek stiline zarif bir vurgu ekliyor.
Altın Taşlı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 25.251 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
75.752 TL
75.752 TL
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