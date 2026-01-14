Altın Taşlı Piramit Bileklik T9439 Altın, 14 Ayar, 6,08 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Antik çağların gizemini ve gücünü harmanlayan bu tasarım, piramit formunun keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Altın yüzeylerin üzerine titizlikle yerleştirilen taşlar, her harekette ışığı farklı bir açıyla kırarak dramatik bir parıltı yaratıyor. Güçlü ve kendinden emin bir stilin temsilcisi olan bu bileklik, girdiği her ortamda tüm gözleri üzerine topluyor.