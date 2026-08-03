Altın Düz Çift Alyans
Ürün Kodu : M326370-M321114
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%0
58.344 TL
58.344 TL
PEŞİN FİYATINA 19.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Düz Çift Alyans T10668
14 Ayar, Altın, 4.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamanın modasına meydan okuyan bir zarafet. Altın Düz Çift Alyans, pürüzsüz yüzeyi ve klasikten vazgeçmeyen çizgisiyle birlikteliğinize en yalın, en güçlü imzayı atıyor.
Altın Düz Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 19.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
58.344 TL
58.344 TL
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