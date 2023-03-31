Altın Çift Kalp Kolye T1389 Altın, 14 Ayar, 1.82 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Kolye, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherat parçasıdır. Bu kolye, her tarza uyum sağlayan minimalist bir tasarıma sahiptir ve herhangi bir kıyafeti tamamlayarak şıklığınızı ön plana çıkarır. Altın Trend Kolye ile tarzınızı yansıtabilir ve herkesin ilgisini çekebilirsiniz.