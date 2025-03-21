Altın Mineli Sarmal Yüzük T5539 Altın, 14 Ayar, 3.29 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mineli Sarmal Yüzük, sarmal formu ve renkli mine detaylarıyla modern ve enerjik bir görünüm sunar. Şık ve dikkat çekici tasarımıyla stilinize hareketli bir dokunuş katarken, günlük ve özel anlar için göz alıcı bir aksesuar alternatifi oluşturur.