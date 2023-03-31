DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

ALTIN KÜPE

        

ALTIN BAGET KÜPELER
ALTIN TREND KÜPE
ALTIN HALKA KÜPE
ALTIN KIKIRDAK KÜPE
ALTIN TEKTAŞ KÜPE
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  E181391
Altın Klasik Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Baget Küpe
13.532 TL
13.532 TL
Sepete Ekle
4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1124920
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
11.628 TL
11.628 TL
Sepete Ekle
3.876 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E158896
Altın Damla Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Taşlı Küpe
16.728 TL
16.728 TL
Sepete Ekle
5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1126486
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
12.512 TL
12.512 TL
Sepete Ekle
4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134596
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe
36.992 TL
36.992 TL
Sepete Ekle
12.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148180
Altın Üçgen Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Baget Küpe
16.184 TL
16.184 TL
Sepete Ekle
5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1124719
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
18.088 TL
18.088 TL
Sepete Ekle
6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1122135
Altın Süzme Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Süzme Su Yolu Küpe
34.680 TL
34.680 TL
Sepete Ekle
11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114257
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe
21.556 TL
21.556 TL
Sepete Ekle
7.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148049
Altın Sarkıntılı Çark Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Sarkıntılı Çark Küpe
23.188 TL
23.188 TL
Sepete Ekle
7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E142359
Altın Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Gül Küpe
20.876 TL
20.876 TL
Sepete Ekle
6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148560
Altın Kelebek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kelebek Taşlı Küpe
15.844 TL
15.844 TL
Sepete Ekle
5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142821
Altın Taşlı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kalp Küpe
18.360 TL
18.360 TL
Sepete Ekle
6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1101484
Altın Sarkan Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Baget Küpe
30.532 TL
30.532 TL
Sepete Ekle
10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E145808
Altın İncili Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İncili Küpe
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147472
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe
24.684 TL
24.684 TL
Sepete Ekle
8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E168276
Altın Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Küpe
12.580 TL
12.580 TL
Sepete Ekle
4.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E142358
Altın Çok Taşlı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Çok Taşlı Baget Küpe
13.532 TL
13.532 TL
Sepete Ekle
4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148284
Altın İki Renk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İki Renk Halka Küpe
19.516 TL
19.516 TL
Sepete Ekle
6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E152598
Altın Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Halka Küpe
13.192 TL
13.192 TL
Sepete Ekle
4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147471
Altın Yonca Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Halka Küpe
25.908 TL
25.908 TL
Sepete Ekle
8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147976
Altın Yusufçuk Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yusufçuk Küpe
10.472 TL
10.472 TL
Sepete Ekle
3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117650
Altın Halka Sarkıntılı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Sarkıntılı Küpe
23.868 TL
23.868 TL
Sepete Ekle
7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E156951
Altın İnce Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İnce Halka Küpe
41.072 TL
41.072 TL
Sepete Ekle
13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1132444
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Küpe
14.391 TL
14.391 TL
Sepete Ekle
4.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1141652
Altın Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Küpe
10.800 TL
10.800 TL
Sepete Ekle
3.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1105202
Altın Desenli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Küpe
18.904 TL
18.904 TL
Sepete Ekle
6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137751
Altın Taşlı Geometrik Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Küpe
67.456 TL
67.456 TL
Sepete Ekle
22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E118507
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Halka Küpe
84.320 TL
84.320 TL
Sepete Ekle
28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135491
Altın Çiçek Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Şekilli Küpe
42.024 TL
42.024 TL
Sepete Ekle
14.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1136756
Altın Taşlı Kedi Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kedi Küpe
34.204 TL
34.204 TL
Sepete Ekle
11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134585
Altın Tek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tek Taşlı Küpe
32.708 TL
32.708 TL
Sepete Ekle
10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135585
Altın Kalp Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şekilli Küpe
35.156 TL
35.156 TL
Sepete Ekle
11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150923
Altın Klasik Top Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Top Küpe
6.800 TL
6.800 TL
Sepete Ekle
2.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147135
Altın Beyaz Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Küpe
9.520 TL
9.520 TL
Sepete Ekle
3.173 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129127
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
14.391 TL
14.391 TL
Sepete Ekle
4.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E173983
Altın Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Küpe
12.784 TL
12.784 TL
Sepete Ekle
4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143526
Altın Taşlı Reina Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Reina Küpe
18.564 TL
18.564 TL
Sepete Ekle
6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134604
Altın Üçgen Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üçgen Sıra Taşlı Halka Küpe
42.432 TL
42.432 TL
Sepete Ekle
14.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134601
Altın Üçgen Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üçgen Taşlı Halka Küpe
26.248 TL
26.248 TL
Sepete Ekle
8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115293
Altın Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Küpe
29.376 TL
29.376 TL
Sepete Ekle
9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134581
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe
33.524 TL
33.524 TL
Sepete Ekle
11.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134579
Altın Üçgen Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Taşlı Küpe
33.728 TL
33.728 TL
Sepete Ekle
11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Kalp Küpe
52.496 TL
52.496 TL
Sepete Ekle
17.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134605
Altın Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Küpe
27.540 TL
27.540 TL
Sepete Ekle
9.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134587
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
20.400 TL
20.400 TL
Sepete Ekle
6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134591
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe
29.852 TL
29.852 TL
Sepete Ekle
9.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E160533
Altın Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Bombeli Halka Küpe
63.920 TL
63.920 TL
Sepete Ekle
21.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134588
Altın Taş Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taş Detaylı Trend Küpe
32.572 TL
32.572 TL
Sepete Ekle
10.857 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129529
Altın Örgü Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Örgü Halka Küpe
37.196 TL
37.196 TL
Sepete Ekle
12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134580
Altın Taşlı Baklava Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Baklava Küpe
28.356 TL
28.356 TL
Sepete Ekle
9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134643
Altın Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Trend Küpe
27.200 TL
27.200 TL
Sepete Ekle
9.067 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134603
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe
39.916 TL
39.916 TL
Sepete Ekle
13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120096
Altın Sıra Taş Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıra Taş Detaylı Trend Küpe
32.844 TL
32.844 TL
Sepete Ekle
10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134590
Altın Asimetrik Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Asimetrik Taşlı Küpe
28.220 TL
28.220 TL
Sepete Ekle
9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134600
Altın Taşlı Yuvarlak Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yuvarlak Halka Küpe
23.868 TL
23.868 TL
Sepete Ekle
7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113083
Altın Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Küpe
39.644 TL
39.644 TL
Sepete Ekle
13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134593
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe
34.000 TL
34.000 TL
Sepete Ekle
11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118376
Altın Minimal Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Trend Küpe
23.596 TL
23.596 TL
Sepete Ekle
7.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120134
Altın Beşgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beşgen Küpe
36.720 TL
36.720 TL
Sepete Ekle
12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119442
Altın Minimal Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Taşlı Trend Küpe
32.844 TL
32.844 TL
Sepete Ekle
10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116518
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe
19.990 TL
Sepete Ekle
6.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119132
Altın Üçgen Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Detaylı Küpe
18.904 TL
18.904 TL
Sepete Ekle
6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119169
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe
24.684 TL
24.684 TL
Sepete Ekle
8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119133
Altın Minimal Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Trend Küpe
24.072 TL
24.072 TL
Sepete Ekle
8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115266
Altın Yan Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yan Taşlı Halka Küpe
40.188 TL
40.188 TL
Sepete Ekle
13.396 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114977
Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe
26.384 TL
26.384 TL
Sepete Ekle
8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118265
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
29.648 TL
29.648 TL
Sepete Ekle
9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115970
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
24.684 TL
24.684 TL
Sepete Ekle
8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113081
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Küpe
44.336 TL
44.336 TL
Sepete Ekle
14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115656
Altın İnce Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İnce Bombeli Halka Küpe
24.956 TL
24.956 TL
Sepete Ekle
8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118527
Altın Burgu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Burgu Halka Küpe
36.720 TL
36.720 TL
Sepete Ekle
12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117847
Altın Motifli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Motifli Halka Küpe
30.532 TL
30.532 TL
Sepete Ekle
10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118269
Altın Baget Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Halka Küpe
26.656 TL
26.656 TL
Sepete Ekle
8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118563
Altın Çizgi Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çizgi Desenli Halka Küpe
24.956 TL
24.956 TL
Sepete Ekle
8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120153
Altın Klasik Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Taşlı Halka Küpe
31.688 TL
31.688 TL
Sepete Ekle
10.563 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118205
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Halka Küpe
26.860 TL
26.860 TL
Sepete Ekle
8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118386
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Halka Küpe
18.564 TL
18.564 TL
Sepete Ekle
6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1106535
Altın Sıra Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Taşlı Küpe
25.704 TL
25.704 TL
Sepete Ekle
8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118684
Altın Taşlı Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Çiçek Küpe
26.520 TL
26.520 TL
Sepete Ekle
8.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120554
Altın Baget Sarkıntılı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Sarkıntılı Küpe
22.508 TL
22.508 TL
Sepete Ekle
7.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114306
Altın Sarkmalı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkmalı Baget Küpe
13.532 TL
13.532 TL
Sepete Ekle
4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114313
Altın Sarkmalı Üçgen Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkmalı Üçgen Baget Küpe
26.248 TL
26.248 TL
Sepete Ekle
8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E171168
Altın Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Küpe
22.032 TL
22.032 TL
Sepete Ekle
7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117531
Altın Sıralı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıralı Baget Küpe
25.024 TL
25.024 TL
Sepete Ekle
8.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1111917
Altın Baget Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Küpe
24.140 TL
24.140 TL
Sepete Ekle
8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114262
Altın Zikzak Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Zikzak Baget Küpe
20.128 TL
20.128 TL
Sepete Ekle
6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142902
Altın Çift Taşlı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Taşlı Su Yolu Küpe
11.320 TL
11.320 TL
Sepete Ekle
3.773 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148525
Altın Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Küpe
20.128 TL
20.128 TL
Sepete Ekle
6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119472
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe
16.972 TL
16.972 TL
Sepete Ekle
5.657 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117517
Altın Sallantılı Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sallantılı Taşlı Küpe
21.760 TL
21.760 TL
Sepete Ekle
7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118433
Altın Baget Taşlı Zarif Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Zarif Küpe
13.396 TL
13.396 TL
Sepete Ekle
4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E151193
Altın Çift Sarkıntılı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sarkıntılı Su Yolu Küpe
28.696 TL
28.696 TL
Sepete Ekle
9.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E153721
Altın Büyük Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Büyük Baget Küpe
12.512 TL
12.512 TL
Sepete Ekle
4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116724
Altın Yaprak Desenli Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Desenli Küpe
24.140 TL
24.140 TL
Sepete Ekle
8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114288
Altın Yaprak Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Detaylı Küpe
18.700 TL
18.700 TL
Sepete Ekle
6.233 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1148194
Altın Sarkıntılı Dörtlü Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıntılı Dörtlü Küpe
16.796 TL
16.796 TL
Sepete Ekle
5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1130503
Altın Sarkıt Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıt Küpe
12.680 TL
12.680 TL
Sepete Ekle
4.227 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148511
Altın Yaprak Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Baget Küpe
30.192 TL
30.192 TL
Sepete Ekle
10.064 TL x 3 Taksit

Altın küpeler cesur, gösterişli, özgün mücevherler deneyimlemek isteyenler için en popüler takıların başında gelir. Zerafetin, şıklığın simgesi olan altın küpe, hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen, ünlü isimlerin stillerini tamamlayan takı aksesuarlarından biri olmuştur. Estetik, kültürel anlamı nedeniyle geçmişten günümüze modanın vazgeçilmez bir parçası olan altın küpe modellerine Lizay Pırlanta sayesinde ulaşabilir, ışıltınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın altın küpeleri sadece bir aksesuar olmanın ötesinde mutlu anlarınızın, hatıralarınızın ölümsüz bir simgesi olarak da size eşlik eder.

Altın Küpe Nedir?

Altın küpe, kulağa takılan ve değerli metallerden yapılan bir takı türüdür. Altın küpe, adından da anlaşılacağı gibi altından üretilir. Farklı ayarlarda altın içeren küpe modellerinde altının saflık derecesi karat ile ölçülür. 14, 18 ya da 22 ayar altın küpeler en çok tercih edilenler arasındadır. 24 ayar saf altın ise çok yumuşak olduğu için bazı özel tasarımlarda kullanılır. Altın küpeler, takı dünyasında son derece estetik, ayrıca fonksiyonel bir yere sahiptir. Kadınların olduğu kadar erkeklerin de tercih edebileceği altın küpeler, günlük yaşamda şık bir stil detayı olarak da değerlendirilebilir. Mücevher koleksiyonunuza özel bir değer katacak olan Lizay Pırlanta altın küpe modelleri sayesinde en modern, birbirinden şık alternatiflere kolayca ulaşabilirsiniz.

Altın Küpe Modelleri ve Kullanım Alanları

Altın küpe modelleri, kullanım alanına, kişisel zevke ya da moda trendlerine göre çeşitlilik gösterir. En bilinen altın küpe modelleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Halka Küpeler: Halka küpeler, en klasik, zamansız modellerden biridir. Farklı boyutlarda, kalınlıklarda olabilirler. Küçük, ince halkalar günlük kullanım için uygundur. Daha büyük, gösterişli halkalar ise özel davetlerde dikkat çekmek için tercih edilir.

  • Top Küpeler: Lizay Pırlanta aracılığıyla ulaşabileceğiniz altın top küpe modelleri, sadelikten yana olanların favorisidir. Küçük, zarif ve şık bir görünüm sunar. Genellikle iş yerinde ya da günlük hayatta sade bir aksesuar olarak tercih edilir.

  • Sallantılı Küpeler: Sallantılı küpeler, adından da anlaşılacağı gibi hareket ettikçe sallanan modellerdir. Çeşitli figürlerle ya da taşlarla süslenebilir, gece elbiseleriyle kombinlendiğinde kusursuz bir etki doğurur.

  • Kıkırdak Küpeleri: Son yıllarda popülerlik kazanan altın kıkırdak küpeler, kulağın üst kısmına takılan şık aksesuarlardır. Genellikle ince ve zarif tasarımları ile öne çıkarlar. Ancak taşlı, daha gösterişli modeller de mevcuttur.

  • Pırlanta Taşlı Küpeler: Pırlanta taşlı küpeler, pırlanta taşları ile süslenen, özel modellerdir. Düğün, nişan gibi günlerde kusursuz bir görünüm sunarlar.

Altın küpelerin kullanım alanları da çeşitlilik gösterir. Günlük hayata sade bir halka küpe ya da top küpe ile şıklık katabilirsiniz. Özel davetlerde ise sallantılı ya da pırlanta taşlı küpelerle daha çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Kıkırdak küpeler ve minimalist tasarımlar ise genellikle gençler, yenilikçi tarzı benimseyenler arasında popülerdir. Siz de Lizay Pırlanta’nın altın küpe alternatifleri içerisinde her tarza, ihtiyaca yönelik tasarımları en ekonomik tekliflerle kolayca bulabilirsiniz.

Altın Küpe Kullanmanın Avantajları

Altın küpe kullanmanın birçok avantajı vardır. Altın, tarih boyunca zenginlik ve zerafetin simgesi olmuştur. Altın küpeler, kıyafetlere anında zarafet katabilir, her türlü giyim tarzıyla uyum sağlayabilir. Altın, paslanmayan ve kararmayan bir metal olduğu için uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kalır. Doğru bakıldığında altın küpeler, nesiller boyu kullanılabilir. Altın, genellikle cilt dostu bir metal olarak bilinir. Nikel gibi alerjiye neden olabilecek metallerle karışmadıkça, altın küpeler ciltte alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Farklı yaş gruplarına hitap eden altın küpeler genç ya da yetişkin herkese uygundur. Altın küpe sadece lüksün, ihtişamın simgesi değil, aynı zamanda günlük hayatta da fonksiyonellik sağlayan önemli bir aksesuardır. Sade bir altın küpe her türlü günlük giyim tarzına uyum sağlar. Altın küpeler yenilikçi ve yaratıcı tarzda kıyafetlerle çok farklı stillerde kombin yapılarak değerlendirilebilir.

Altın Küpe Fiyatları Nasıldır?

Altın küpe fiyatlarını belirleyen kriterler arasında altının ayarı, küpenin ağırlığı, işçilik maliyeti, kullanılan taşların (pırlanta, zümrüt, safir) kalitesi yer alır. Altının saflık derecesi fiyat üzerinde doğrudan etkilidir. 14 ayar altın küpeler, genellikle 18 ya da 22 ayar olanlara göre daha uygun fiyatlıdır. El yapımı ya da özel tasarım altın küpelerde bulunan işçilik maliyeti de fiyatı etkiler. El işçiliği ile yapılan, detaylı tasarımlara sahip küpeler daha yüksek fiyatlı olabilir. Özellikle sertifikalı pırlantalarla süslenmiş altın küpeler, oldukça yüksek fiyatlara ulaşabilir. Tanınmış ve lüks markaların ürettiği altın küpeler, genellikle daha yüksek fiyatlıdır. Markalar, kaliteli işçilik ve prestijli tasarımlarıyla bilinirler.

Altın küpeler, hem estetik hem de fonksiyonel olarak büyük bir öneme sahiptir. Farklı modelleri ve kullanım alanları ile her tarza hitap eden altın küpeler, uzun ömürlü bir aksesuar olmanın yanı sıra aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da değerlendirilebilir. Lizay Pırlanta’nın altın küpe modelleri arasında seçim yaparken hem tarzınıza hem de bütçenize uygun bir modeli değerlendirerek şıklığınızı ikiye katlamanın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Altın Küpe Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Altın küpe alırken, karat, kulak tipiniz ve yüz şeklinize uygun modelleri seçmek önemlidir. Altın küpelerin tasarımı, tarzınızı ve kullanacağınız ortamı yansıtmalıdır. Yüksek kaliteli altın ve taşlar uzun ömürlü ve şık bir seçenek sunar. Ayrıca, bütçenizi göz önünde bulundurup güvenilir markalardan alışveriş yapmak gereklidir.
Altın Küpeler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Altın küpeler, doğal parlaklığı ve ince işçiliği ile zarif bir tercih olarak görülür. Minimalist ve şık tasarımları, altını her yaşa ve tarza uygun hale getirir. Hem gündelik hem de özel günlerde şıklık sunar.
Altın Küpeler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Altın küpeler, minimalist ve gösterişli stillerle uyum sağlar. Küçük ve sade altın küpeler minimalistler için mükemmelken, büyük ve taşlı tasarımlar daha gösterişli stil sahiplerine hitap eder. Hem klasik hem de modern stillerle uyumludur.
Altın Küpelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Altın küpeler düzenli temizlik ve dikkatli kullanım gerektirir. Yumuşak bir bezle nazikçe temizlenmeli, kimyasal maddelerden uzak tutulmalıdır. Küpeleri nemli ortamlardan korumak ve düzenli takmamaya özen göstermek gereklidir.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium