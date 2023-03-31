0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe
Ürün Kodu : DE04549
%0
69.120 TL
69.120 TL
PEŞİN FİYATINA 23.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe T2138
Rose Altın, 8 Ayar, 5.43 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.38 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay'ın lüks tasarımın modern yorumunu yansıtan ile Elmas Tasarım Küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, Lizay'ın zarif ve sofistike tarzını yansıtırken, elmas detaylarıyla göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu muhteşem küpeyi tercih edin.
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 5.43 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki elmas taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.46 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 23.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.120 TL
69.120 TL
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