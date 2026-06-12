Altın Desenli Tesbih
Ürün Kodu : T017309
%0
201.756 TL
201.756 TL
PEŞİN FİYATINA 67.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Desenli Tespih T10412
Altın, 14 Ayar, 19,58 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Desenli yüzeylerin oluşturduğu hareketli görünüm, bu tesbihe özgün bir karakter kazandırıyor. Altın detayların ışıkla buluşması sayesinde her açıdan farklı yansımalar ortaya çıkıyor. Klasik estetiği modern bir yorumla tamamlayan dikkat çekici bir parça.
Altın Desenli Tesbih
PEŞİN FİYATINA 67.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
201.756 TL
201.756 TL
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