1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9644 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4,4 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin sonsuz döngüsünü simgeleyen bu su yolu bileklik, pırlantanın ateşini ve beyaz altının asaletini birleştiriyor. Her hareketinizle birlikte bileğinizde ışıldayan bu parça, sofistike bir duruş sergilerken, her ortamda fark edilmenizi sağlıyor. Romantizmi ve zarafeti bir arada arayanlar için ustalıkla işlendi.