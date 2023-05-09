0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye T3648 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm zamanının en trend aksesuarı olan pırlanta çiçek kolye ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye, her kombininize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Sade ve şık tasarımıyla minimalizm trendine uyum sağlayan bu kolye, herkesin dikkatini çekecek. Kendinizi özel hissetmek istediğinizde tercih edeceğiniz bu kolye, her anınıza değer katacak. Şimdi minimalizm zamanının ruhunu yansıtan bu pırlanta çiçek kolyeyi keşfedin.