0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN43936
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52.272 TL
52.272 TL
PEŞİN FİYATINA 17.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye T3648
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.91 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizm zamanının en trend aksesuarı olan pırlanta çiçek kolye ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye, her kombininize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Sade ve şık tasarımıyla minimalizm trendine uyum sağlayan bu kolye, herkesin dikkatini çekecek. Kendinizi özel hissetmek istediğinizde tercih edeceğiniz bu kolye, her anınıza değer katacak. Şimdi minimalizm zamanının ruhunu yansıtan bu pırlanta çiçek kolyeyi keşfedin.
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.91 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 0.22 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
52.272 TL
52.272 TL
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