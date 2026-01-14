Altın Trend Bileklik T9456 Altın, 14 Ayar, 8,58 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmin en şık hali olan bu tasarım, altının doğal güzelliğini modern ve akışkan çizgilerle vurguluyor. Gereksiz tüm detaylardan arınmış bu saf form, bileğinizde adeta ikinci bir ten gibi durarak zamansız bir zarafet vadediyor. Modern mücevher sanatının en güncel yorumu olan bu parça, her stili zahmetsizce tamamlıyor.