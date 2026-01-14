Altın Güneş Taşlı Trend Kolye
Ürün Kodu : N171676
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24.412 TL
24.412 TL
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye T9481
Altın, 14 Ayar, 2,25 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneşin iç ısıtan parıltısı bu tasarımda hayat buluyor. Altın zemin üzerinde ışığı yakalayan taşlar, umut ve neşeyi hatırlatan bir zarafet taşıyor. Her bakışta içinizi aydınlatan anlamlı bir mücevher. Bahar sabahı kadar sıcak bir his bırakıyor.
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.25 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Güneş Taşlı Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Güneş Taşlı Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 2.25 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.137 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.412 TL
24.412 TL
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