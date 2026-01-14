Altın Güneş Taşlı Trend Kolye T9481 Altın, 14 Ayar, 2,25 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin iç ısıtan parıltısı bu tasarımda hayat buluyor. Altın zemin üzerinde ışığı yakalayan taşlar, umut ve neşeyi hatırlatan bir zarafet taşıyor. Her bakışta içinizi aydınlatan anlamlı bir mücevher. Bahar sabahı kadar sıcak bir his bırakıyor.