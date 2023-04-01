Altın Yelken Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : K009521
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34.000 TL
34.000 TL
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yelken Çocuk Bileklik T3526
Altın, 14 Ayar, 3.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Altın Gemi çocuk bileklikleri, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Çocuğunuzun bileğinde şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklikler, özel günlerde veya günlük kullanımda harika bir tamamlayıcı olacak. Lizay'ın eşsiz tasarımlarıyla çocuğunuzun tarzını ön plana çıkaran Altın Gemi bileklikleri, onlara özel bir hediye seçeneği olarak da tercih edilebilir. Şimdi siz de Lizay'ın zarif ve estetik bilekliklerini keşfederek çocuğunuzun stilini tamamlayın.
Altın Yelken Çocuk Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.47 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 13-15 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Yelken Çocuk Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yelken Çocuk Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yelken Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.000 TL
34.000 TL
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