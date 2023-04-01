Altın Yelken Çocuk Bileklik T3526 Altın, 14 Ayar, 3.47 gr



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Zarif ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Altın Gemi çocuk bileklikleri, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Çocuğunuzun bileğinde şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklikler, özel günlerde veya günlük kullanımda harika bir tamamlayıcı olacak. Lizay'ın eşsiz tasarımlarıyla çocuğunuzun tarzını ön plana çıkaran Altın Gemi bileklikleri, onlara özel bir hediye seçeneği olarak da tercih edilebilir. Şimdi siz de Lizay'ın zarif ve estetik bilekliklerini keşfederek çocuğunuzun stilini tamamlayın.