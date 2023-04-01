0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3519 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.39 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve şık pırlantalı zümrüt yüzük, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Eşsiz tasarımı ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için ideal bir seçimdir. Şıklığınızı vurgulamak ve göz alıcı bir görünüm elde etmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.