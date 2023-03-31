0.82 Karat Pırlanta Trend Kolye T1868 Rose Altın, 14 Ayar, 6.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve elegansın mükemmel bir uyumunu yansıtan pırlanta trend kolye ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, her anınıza ahenk katacak. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin.