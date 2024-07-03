0.40 Karat Pırlanta Baget Küpe T5009 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik detaylarla bütünleşen bu özel parça, her stile sofistike bir dokunuş katmak için tasarlandı. İncelikle işlenmiş formu ve modern yansımalarıyla, klasik şıklığı yeniden tanımlar. Kendini ifade etmeyi sevenler için göz alıcı bir seçim sunar.