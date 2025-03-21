Altın Mor Baget Taşlı Yüzük T5527 Altın, 14 Ayar, 0.95 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mor Baget Taşlı Yüzük, göz alıcı mor baget taşıyla asil ve sofistike bir şıklık sunar. Zarif tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar, günlük ve özel anlarınıza ışıltılı bir dokunuş katar. Renkli ve zarif bir aksesuar arayanlar için ideal bir seçimdir.