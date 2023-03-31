Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik T820 Rose Altın, 14 Ayar, 1.36 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın kalp taşlı zincir bileklik, zarafet ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu özel tasarım bileklik, altın rengi ve kalp şeklindeki taşlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz bu bileklik, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.