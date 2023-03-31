Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik T820

Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B231027
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14.892 TL
14.892 TL
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik T820Rose Altın, 14 Ayar, 1.36 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın kalp taşlı zincir bileklik, zarafet ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu özel tasarım bileklik, altın rengi ve kalp şeklindeki taşlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz bu bileklik, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.
Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.36 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.892 TL
14.892 TL
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