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PIRLANTA YAKUT YÜZÜK

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Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
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19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151591
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164643
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
22.440 TL
22.440 TL
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7.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85563
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
90.408 TL
90.408 TL
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30.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
20.808 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133202
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
63.072 TL
63.072 TL
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21.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101012
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
38.352 TL
38.352 TL
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139811
1.06 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
72.240 TL
72.240 TL
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24.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139817
1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
109.776 TL
109.776 TL
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36.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60194
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
36.144 TL
36.144 TL
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12.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86065
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
40.896 TL
40.896 TL
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13.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125132
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
43.104 TL
43.104 TL
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14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
24.960 TL
24.960 TL
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8.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
%0
57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14484
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
80.520 TL
80.520 TL
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26.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129095
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
67.272 TL
67.272 TL
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22.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101155
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
%0
66.144 TL
66.144 TL
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22.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162509
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
37.344 TL
37.344 TL
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12.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90011
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
43.416 TL
43.416 TL
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14.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71816
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
23.808 TL
23.808 TL
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7.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36647
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
%0
76.296 TL
76.296 TL
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25.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150554
6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
92.592 TL
92.592 TL
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30.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46672
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121754
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
49.704 TL
49.704 TL
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16.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR128582
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140188
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
36.240 TL
36.240 TL
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12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68159
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
39.840 TL
39.840 TL
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13.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158265
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
%0
98.232 TL
98.232 TL
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32.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166690
0.50 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.50 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
56.602 TL
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18.867 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187539
0.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
38.789 TL
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12.930 TL x 3 Taksit

Yakut taşının kırmızı ışıltısıyla kadınları şıklıkla buluşturan Lizay Pırlanta, pırlantalı yakut yüzük modelleriyle geleneksel güzelliği kullanıcılarıyla bir araya getiriyor. Ortada büyük yakut taşı ve yan bölümlere işlenen pırlantayı bir arada sunan ünlü marka tasarım yelpazesiyle hayranlık uyandırıyor. Tüm kadınların ilgisini çeken pırlantalı yakut yüzükler, yakutun gizemli şıklığına davetiye çıkarıyor. Kategori içerisinde tüm yaş gruplarından kadın kullanıcının beğenebileceği onlarca farklı model bulunuyor. Yakutun enerjisine bürünerek bu harika şıklığa siz de kavuşabilir, aşk, mutluluk ve kırmızının getirdiği eşsiz zarafetle şimdi buluşabilirsiniz.

Yakut Pırlanta Yüzük: Kırmızının Çekici Gücünü Kullanın!

Yakut taşı, kendi başına oldukça özel ve sert taşlar arasında listeleniyor. Yüzyıllardır en kıymetli alanlarda kullanılan yakut taşı Lizay Pırlanta ile her kadın için ulaşılabilir oluyor. Pırlanta mücevherlerde sıklıkla kullanılan yakut taşının çok sayıda anlamı da bulunuyor. Yakut taşı hem psikolojik faydaları hem de şans getiren bir taş olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. İçeriğinde talk, zirkon, pirit ve kuvars bulunan yakut taşı, bu özelliğiyle kırmızı renkle buluşuyor. Parlaklığıyla tanınan yakut taşı ışığı yansıtan taş türleri arasında bulunuyor. Böylece pırlantalarla da birleştiğinde ışıl ışıl parlayan bir taşa dönüşüyor. Kırmızının ışıltısıyla enerjinizi yükselten yakut taşı, altın ve beyaz altın yüzüklerde harika bir görünüm sergiliyor. Siz de yakut taşının kırmızı dünyasında kendi renginizi bulabilir, aradığınız şıklığa yakut taşının ahengiyle kavuşabilirsiniz.

Tutku ve enerjiyi en çok artıran taşlar arasında bulunan yakut taşı, enerjisini yüksek tutmak isteyen kadınların ilk tercihi oluyor. Sevgi ve anlayışı güçlendirdiği iddia edilen yakut taşının çok sayıda farklı anlamı da bulunuyor. Sakinlik ve ferahlığı desteklediği bilinen yakut taşı, mistik özellikleriyle kullanıcılarını kendisine hayran bırakıyor. Zenginlik için şans getiren özel taşlardan olduğu da vurgulanan yakut taşı, literatürde doğa ve yeniden doğuşu da temsil ederek büyük bir anlam kazanıyor. Ruhsal sakinliği desteklediği bilinen yakut taşını, özellikle yüzük, kolye ve küpe şeklinde üçlü set olarak kullanabilir, değerli özelliklerinden yararlanarak aynı zamanda çok şık olabilirsiniz. Kırmızı, bordo, vişne çürüğü, siyah gibi renklerle kombinleyebileceğiniz yakut taşını bu renkleri kullanarak daha da çarpıcı bir hâle getirebilirsiniz. Pırlantalı yakut yüzük seçiminizi yakut kolye ve küpelerle bir arada kullanabilir, hediye seçeneği olarak da düşünerek bu anlamlı taşın cazibesinden yararlanabilirsiniz.

Pırlantalı Yakut Yüzük ile Yakutun Gizemli Enerjisini Kullanın!

Yakut taşının pırlantayla süslendiği özel tasarımlar arasında oval biçimde, damlacık şeklinde, kare formatta ve daha farklı kesim tipleriyle dizayn edilmiş çok sayıda seçenek bulunuyor. Yakutun gizemli enerjisine bürünmek için tercih edebileceğiniz bu eşsiz yüzükler pırlanta dizileriyle daha da çekici bir hâl alıyor. Yakut taşının pembe, mavi, yeşil gibi farklı renkleri olduğu da biliniyor. Her renk ise farklı bir anlam taşıyor. Konsantrasyon, zihin güçlenmesi ve sakinlik gibi pozitif enerjileri olduğu bilinen yakut taşının duygusal dengeyi de koruyabildiği iddia ediliyor. Siz de yakut taşının getirdiği enerjilerle yenilenmek isterseniz kategori içerisinde bulunan yakut yüzükleri tercih edebilir, dilerseniz yakut setleri de inceleyerek şıklığınızı bütünleştirebilirsiniz. Gece elbiseleri, abiyeler, balo kıyafetleri, elbiseler ve diğer kıyafetlerle yakut şıklığını birleştirebilir, seçkin, modern ve unutulmaz bir şıklıkla buluşabilirsiniz.

Yakut taşlı ve pırlantalı yüzük modellerini hediye seçeneği olarak tercih edebilir, hediye alacağınız bu özel kişinin de yakut enerjisini taşımasını sağlayabilirsiniz. Davetlerde ve özel günlerinizde yakut taşlı yüzüğünüzü kullanabilir, isterseniz günün her saatinde üzerinizde yakut taşıma ayrıcalığına sahip olabilirsiniz. Satın alırken pırlantalı yakutları tercih ederek pırlantaların karat değerlerini de inceleyebilirsiniz. Pırlanta şıklığını yakut taşıyla buluşturan eşsiz modellerden birini seçebilir, mistik bir yolculuk için kapı açabilirsiniz. Lizay Pırlanta’da bulunan yakut yüzük kategorisini tamamıyla inceleyerek kendiniz için en özel modeli hemen seçebilir, dilediğiniz ürünü sepete ekleyerek sipariş edebilirsiniz. Hediye seçerken takımlama yapabilir, yakut yüzükle birlikte pırlanta kolye ya da küpe seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Yakut Taşlı Yüzük Bakımı Nasıl Yapılır?

Yakut taşı sert yapılı bir taşlar arasında yer alıyor ve isteğe göre hafif suyla birlikte ya da bezle temizlenerek silinebiliyor. Uzun süreli kullanımlarda nasıl saklanması ve muhafaza edilmesi gerektiği ise aşağıda listeleniyor.

  • Yakut taşı diğer takılarla birlikte muhafaza edilirken çizilebiliyor. Çizilmekten korumak için taşın başka takılarla temas etmesini önleyebilirsiniz.

  • Yakut taşını kimyasallarla temizleme işlemi yaparsanız taşın hasar almasına, çizilmesine ya da ışıltısını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Bu nedenle taşı kimyasal içerikli ürünlerden korumanız öneriliyor.

  • Pırlantalı yakut yüzük çeşitleri, zaman aralıklarıyla birlikte temizlik ve bakım işlemlerinden geçirilebilir, bu tür durumlarda profesyonel ellerden yardım alabilirsiniz.

  • Yakut taşlı yüzüklerinizin maden kısımlarında da çizilmeler meydana gelebilir, yüzüklerinizi olası tüm darbelerden korumanız önerilir.

  • Yakut taşlı mücevherleriniz için özel bir bölüm oluşturabilir, çekmece içi gibi nem tutabilecek alanlardan uzak tutabilirsiniz. Bu sayede ürünlerin nemden etkilenmesini de önleyebilirsiniz.

Pırlanta Yakut Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta yakut yüzükler genellikle gösterişli ve dikkat çekici tasarımlar sunduğu için daha çok özel günlerde tercih edilir. Ancak sade ve zarif tasarımlar tercih edildiğinde günlük kullanım için de uygun olabilir. Yine de, yakut taşı ve pırlantaların birleşimi genellikle daha lüks ve şık bir görünüm sunduğundan, bu yüzükler çoğunlukla özel anlarda takılmak için tercih edilir.
Pırlanta Yakut Yüzükler Trend Tasarımlar Neler?
Pırlanta yakut yüzüklerde en popüler trendler arasında, yakut taşının merkezde yer aldığı halo tasarımlar ve vintage tarzı yüzükler öne çıkmaktadır. Ayrıca, karmaşık tasarımlar ve üç taşlı modeller de son yıllarda oldukça popüler. Yakut taşları, kırmızı renk tonlarıyla öne çıktığı için, bu tasarımlar genellikle şıklığı ve zarafeti simgeler.
Pırlanta Yakut Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Pırlanta yakut yüzükler, sade ve şık takılarla mükemmel bir şekilde kombinlenebilir. İnce altın bilezikler, pırlanta küpeler ve minimal kolyelerle uyum sağlar. Yakut taşı kırmızı renk tonlarıyla dikkat çekici olduğundan, renk uyumu sağlayan takılarla kombinlemek önemlidir. Ayrıca, safir veya zümrüt gibi başka renkli taşlarla uyumlu takılar da tercih edilebilir.
Pırlanta Yakut Yüzükler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Pırlanta yakut yüzükler hediye olarak mükemmel bir tercihtir. Yakut taşı, aşk, tutku ve bağlılık simgeler, bu yüzden romantik bir hediye olarak oldukça anlamlıdır. Yıldönümü, nişan, doğum günü veya özel kutlamalar gibi önemli günlerde tercih edilebilir. Hem zarif hem de anlamlı bir hediye arayanlar için ideal bir seçenek sunar.
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