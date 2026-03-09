3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9648 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9,45 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 3.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Görkemin ve lüksün sınırlarını zorlayan bu su yolu bileklik, pırlantanın en nadide görkemini bileğinizle buluşturuyor. Beyaz altının ihtişamıyla bütünleşen yoğun taş dizilimi, her adımda göz kamaştıran bir ışık şöleni yaratıyor. Hayatın en önemli anlarını taçlandıracak, paha biçilemez bir miras niteliğinde.