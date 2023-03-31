1.44 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE12050
%0
143.712 TL
143.712 TL
PEŞİN FİYATINA 47.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.44 Karat Pırlanta Baget Küpe T344
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.75 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.60 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.23 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.50 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist estetiği yansıtan pırlanta baget küpe ile tarzınıza şıklık katın. Bu zarif ve modern tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırırken, minimalist tasarımıyla da sade ve zarif bir duruş sergiler. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu küpelerle şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
1.44 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 4.75 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.44 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.44 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 47.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
143.712 TL
143.712 TL
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