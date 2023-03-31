1.44 Karat Pırlanta Baget Küpe T344 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist estetiği yansıtan pırlanta baget küpe ile tarzınıza şıklık katın. Bu zarif ve modern tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırırken, minimalist tasarımıyla da sade ve zarif bir duruş sergiler. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu küpelerle şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.