Altın Bombeli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335127
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36.992 TL
36.992 TL
PEŞİN FİYATINA 12.331 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Bombeli Erkek Alyans T10721
14 Ayar, Altın, 2.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz yormayan sade şıklığı ve ergonomik iç yapısıyla öne çıkan bombeli altın erkek alyans, gün boyu konfor vaat ediyor. Avantajlı fiyatlarla en özel gününüzü ölümsüz kılın.
Altın Bombeli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.331 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.992 TL
36.992 TL
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