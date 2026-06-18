0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DSE0442
%0
28.872 TL
28.872 TL
PEŞİN FİYATINA 9.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe T10448
Altın, 8 Ayar, 1.87 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.59 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: H
Berraklık : VS
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yüzünüzü çevreleyen bu tasarım, siyahın zamansız görkemini modern bir şekilde yorumluyor. Siyah taşların derin görünümü, pırlantaların canlı yansımalarıyla dengelenerek etkileyici bir kontrast oluşturuyor.
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.872 TL
28.872 TL
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