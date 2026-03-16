0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye T9794 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,93 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.20 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.11 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget pırlantaların modern ve net çizgileri, bu kolye tasarımında kusursuz bir ritimle buluşuyor. Beyaz altının ışıltılı yüzeyinde sıralanan taşlar, çağdaş kadının güçlü, emin ve zarif stilini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Minimalist yapısına rağmen göz alıcı bir parlaklık sunan bu parça, her kıyafetle uyum sağlayan bir zarafet anahtarı.