0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
Ürün Kodu : DN51183
%0
67.872 TL
67.872 TL
PEŞİN FİYATINA 22.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye T9794
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,93 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget pırlantaların modern ve net çizgileri, bu kolye tasarımında kusursuz bir ritimle buluşuyor. Beyaz altının ışıltılı yüzeyinde sıralanan taşlar, çağdaş kadının güçlü, emin ve zarif stilini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Minimalist yapısına rağmen göz alıcı bir parlaklık sunan bu parça, her kıyafetle uyum sağlayan bir zarafet anahtarı.
0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.93 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.31 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS-S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.31 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.624 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.872 TL
67.872 TL
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