Altın Koza Kolye
Ürün Kodu : N182005
%0
69.292 TL
69.292 TL
PEŞİN FİYATINA 23.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Koza Kolye T10876
14 Ayar, Altın, 6.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Potansiyeli ve mucizevi dönüşümü simgeleyen özel formuyla Altın Koza Kolye, sevdiklerinize yeni başlangıçlarda verebileceğiniz derin ve zamansız bir hediye.
Altın Koza Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.292 TL
69.292 TL
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