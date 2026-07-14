Altın Tasarım Zincir T10571 14 Ayar, Altın, 19.40 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbirine kenetlenen yuvarlak ve yonca hatlı baklaların tok duruşu, boyunda akıcı ve zengin bir doku oluşturuyor. Pürüzsüz altın yüzeylerin yarattığı bu dolgun ve kilitli form, tasarıma zamansız bir hacim katarken her açıdan dikkat çekici bir etki sunuyor. Stilinize karizmatik ve güçlü bir dokunuş.