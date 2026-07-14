Altın Tasarım Zincir
Ürün Kodu : N180804
Seçiniz
%0
210.664 TL
210.664 TL
PEŞİN FİYATINA 70.221 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Zincir T10571
14 Ayar, Altın, 19.40 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine kenetlenen yuvarlak ve yonca hatlı baklaların tok duruşu, boyunda akıcı ve zengin bir doku oluşturuyor. Pürüzsüz altın yüzeylerin yarattığı bu dolgun ve kilitli form, tasarıma zamansız bir hacim katarken her açıdan dikkat çekici bir etki sunuyor. Stilinize karizmatik ve güçlü bir dokunuş.
Altın Tasarım Zincir
PEŞİN FİYATINA 70.221 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
210.664 TL
210.664 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R164029
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük
%0
26.384 TL
26.384 TL
Ürün Kodu : E1142201
Altın Taşlı Yaprak Halka Küpe
%0
42.024 TL
42.024 TL
Ürün Kodu : B363950
Altın Tasarım Bileklik
%0
82.076 TL
82.076 TL