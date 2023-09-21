1.58 Karat Pırlanta Lotus Baget Küpe T4179 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.38 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.57 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



aş : Pırlanta

Ağırlık : 1.01 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Baget Küpe , zarif ve şık bir tasarıma sahiptir. Sizi her ortamda göz alıcı bir şekilde tamamlayacak olan bu küpe, özel günlerinizde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenektir.