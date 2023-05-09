0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik T3637 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif sanat eseri olan Pırlanta Baget Trend Bileklik, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu bileklik, her kadının tarzını tamamlayacak bir aksesuardır. Pırlanta taşlarının ışıltısıyla parlayan bu bileklik, sanatsal bir ifadeyle güzelliği vurgulamaktadır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu bilekliği tercih edebilirsiniz.