Altın Trend Zincir Bileklik T9458 Altın, 14 Ayar, 12,92 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü halkaların birbirine kenetlendiği bu tasarım, altının o eşsiz ağırlığını ve görkemini en modern haliyle yansıtıyor. Hiçbir taşın gölgesinde kalmayan bu saf altın ışıltısı, duruşundaki özgüvenle her türlü kombine otoriter bir şıklık katıyor.