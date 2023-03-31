0.46 Karat Pırlanta Halka Küpe T2245 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafeti ve inceliği ile tasarlanmış, pırlanta halka küpe ile şıklığınızı tamamlayın. En özel anlarınıza eşlik edecek bu muhteşem tasarım, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Lizay Pırlanta kalitesiyle, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak bu küpe, her anınızda size eşlik edecek.