Altın Kapsül Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070568
%0
40.664 TL
40.664 TL
PEŞİN FİYATINA 13.555 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kapsül Zincir Kolye T10539
14 Ayar, Altın, 3.90 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval ve yumuşak geçişli formlar, modern geometrinin en zarif haliyle buluşuyor. Silindirik detayların kazandırdığı bütünsel görünüm boyunda akıcı bir estetik yaratırken, yalın şıklığı ön plana çıkarıyor. Günlük kombinlere çağdaş bir dokunuş.
Altın Kapsül Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.555 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.664 TL
40.664 TL
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