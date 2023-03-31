Altın Çok Taşlı Baget Küpe T82 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.08 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sadelik ile Altın Baget Küpe, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu mücevher, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Lizay'ın eşsiz ifadesiyle, tarzınızı tamamlayacak bu altın baget küpeyle göz kamaştırın.