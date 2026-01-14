Altın Taşlı Arı Petek Bileklik T9438 Altın, 14 Ayar, 7,34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en kusursuz mimarisi olan petek dokusu, parıltılı taşlarla işlenerek bileğinize taşınıyor. Altının geometrik düzeni içindeki taşların yarattığı ışıltı, doğanın bereketini ve çalışkanlığını asil bir zarafetle temsil ediyor. Bu özgün tasarım, hem modern hem de hikayesi olan bir parça arayanlar için büyüleyici bir seçenek.