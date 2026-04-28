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PIRLANTA TAMTUR YÜZÜK

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Ürün Kodu :  DR187506
0.30 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
26.184 TL
26.184 TL
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8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187507
0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
38.261 TL
38.261 TL
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12.754 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187492
0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
43.319 TL
43.319 TL
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14.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187491
0.70 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
52.431 TL
52.431 TL
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17.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02705
0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
69.696 TL
69.696 TL
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23.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187509
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
60.597 TL
60.597 TL
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20.199 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187490
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
70.593 TL
70.593 TL
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23.531 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187510
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
83.270 TL
83.270 TL
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27.757 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187489
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
96.796 TL
96.796 TL
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32.265 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187508
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
100.882 TL
100.882 TL
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33.627 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
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12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166582
0.75 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.75 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
57.912 TL
57.912 TL
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112650
1.07 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.07 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
82.464 TL
82.464 TL
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27.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166390
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
140.952 TL
140.952 TL
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46.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108198
1.79 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.79 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
160.872 TL
160.872 TL
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53.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141305
2.06 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
2.06 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
201.792 TL
201.792 TL
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67.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85960
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
123.600 TL
123.600 TL
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41.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
28.488 TL
28.488 TL
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9.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
50.208 TL
50.208 TL
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16.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
91.848 TL
91.848 TL
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30.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
34.008 TL
34.008 TL
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11.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187505
0.80 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
56.458 TL
56.458 TL
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18.819 TL x 3 Taksit

Pırlanta tamtur yüzük modelleri, yeni evlenecek olanların ya da yıl dönümü amacıyla kutlama yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği takılardır. Pırlantanın ışıltısını yansıtan tamtur yüzükler nişan, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde verilebilecek anlamlı bir hediyedir. Sevginizi gösterebileceğiniz pırlantalar farklı modelleriyle herkesin beğenisine hitap eder. Tasarımlarına ek olarak gösterişli olmaları da tamtur yüzükleri öne çıkaran özelliklerdir. Dilerseniz evlilik yüzüğü olarak sadece tamtur takabilirsiniz. Tamtur yüzük pırlanta karatına bakılarak alınabilecek bir takıdır. Sevdiğinizi mutlu etmek ve ona olan hislerinizi belli etmek için Lizay Pırlanta’nın birbirinden güzel yüzük koleksiyonunu inceleyebilirsiniz.

Pırlanta Tamtur Yüzük Modelleri

Tamtur pırlanta yüzük modelleri farklı özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Özellikle taşın yapısı ve tasarımda kullanım şekli modelin oluşmasını sağlar. Yüzük seçimi yaparken en çok sevilen tamtur modellerini dikkate alabilirsiniz. Sevdiğinizin el yapısı ve parmaklarıyla uyumlu bir yüzükle eşsiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Pırlanta tamtur yüzük modelleri şekillerine göre şöyle sıralanabilir:

Pırlanta Baget Tamtur Modeli

Pırlanta ve beyaz altının parıltılı birleşimiyle dizayn edilen yüzük; söz, nişan veya düğün gibi farklı amaçlarla verilebilecek bir mücevherdir. Tasarımı, karatı ve şekliyle dikkat çekici özelliklere sahiptir. Zarafeti yansıtan Pırlanta Baget Tamtur modeliyle her kadının hayalini süsleyen bir yüzük alternatifidir.

Markiz Tamtur Yüzükler

Hafif yana doğru dizilmiş oval pırlantalardan oluşan modellere markiz tamtur denilir. Pırlanta taşların büyüklüğü ve altın rengi değişse de görüntüsüyle etkileyici bir yüzük olarak beğenilir.

Prenses Tamtur Yüzük Modelleri

Prenses tamtur yüzük modelinde yüzük çerçevesi etrafına yerleştirilen pırlantalarla estetik görünür. Taşlar genelde içe dönük olarak dizayn edilse de bazı modellerde hafif bir şekilde dışa doğru çıktığı görülebilir. Zarif tasarımlarıyla ilgi gören modeller arasında günlük kullanım amacıyla tercih edebileceğiniz Prenses Tamtur Yüzük modelleri de sayılabilir.

Yuvarlak Tamturlar

Taşların yuvarlak kesiminin net bir şekilde gözlenebildiği tamturlar özel günlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Farklı renklerde taşlarla veya altınlarla süslenebilen yüzükler alyansla birlikte de takılabilir.

Pırlanta Tamtur Yüzüklerin Özellikleri Nelerdir?

Pırlanta tamtur yüzükleri farklı ölçüleriyle kadınların parmaklarına uygun olarak üretilen modellerden oluşur. Işıltısını her zaman koruyabilen takılar tek ya da birden fazla yüzükle birlikte kullanılabilir. Tamtur içine dilediğiniz yazıyı yazdırma şansınız mevcuttur. Sevdiğinizin ismi, nişan/söz/evlenme tarihi ya da size özel bir yazıyı ekleyebilirsiniz. Pırlanta ve altınla tasarlanan takılar uzun yıllar kullanılabilen özellikleriyle avantajlıdır.

Pırlanta tamtur yüzüklerin bir diğer özelliği de bakım ve temizliğinin pratik olmasıdır. Yüzüğünüzü temizlemek istediğinizde zarar vermeyecek sıvı deterjanlarla yıkayabilirsiniz. Yıkama sonrasında taşın dokusunu zedelemeden kurulamak için yumuşak dokulu bir bezden yardım alabilirsiniz. Bunlara ek olarak ellerinizi yıkarken, krem sürerken ve aşındırıcı malzemeleri kullanırken yüzüğü çıkarmanızın da faydası olur. Pırlanta tamtur yüzüğü yatarken veya kullanmadığınızda özel kutusu içinde güvenle saklayabilirsiniz. Kullanım detaylarına dikkat ettiğiniz sürece pırlanta yüzüğünüzü ilk günkü parlaklığında tutabilirsiniz.

Pırlanta Tamtur Yüzük Seçimi Nasıl Yapılır?

Pırlanta tamtur yüzük seçimi yapılırken kişisel tercihler ve zevkler ön plandadır. Bunlara ek olarak tam tur pırlanta yüzük seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:

  • Pırlantanın yerleştirildiği çerçeve, yüzüğün rahatlığını sağlayan bölümdür. Bu sebepten mümkün olduğunca düz modellere yönelmenizin faydası olur.

  • Kullanıcının parmak ölçüsü yüzüğün uygun olması açısından çok önemlidir. Bu bilgiye göre yüzük seçimi yaptığınızda kullanıcının memnuniyetini sağlayabilirsiniz.

  • Tamturlarda belirtilen karat tüm pırlantaların toplamını ifade eder. Karat değerine önem veriyorsanız bu detayı dikkate almanızın faydası olur.

  • Sade ve düz modeller zarif bir şıklığı seçenler için idealdir. Gösterişli modellerse ortamda fark edilmek isteyenlerin beklentilerini karşılar.

  • Tektaş ve tamturu aynı parmakta kullanmak istediğinizde taşların birbirini çizmesine engel olacak çerçevelerinin olmasına özen göstermeniz gerekir.

  • Alyansınızın rengiyle aynı olan tamturlar elinizde daha estetik bir görüntü verir.

  • Tektaşınız varsa pırlanta şeklinin tamturla benzer olması önemlidir.

  • Modelleri parmağınızda duruşuna göre inceleyerek sizin için en uygunu seçebilirsiniz.

Pırlanta Tamtur Yüzük Fiyatları

Pırlanta tamtur yüzük fiyatları belirlenirken altın yapısı, ayarı, rengi gibi konular başta olmak üzere pek çok değişken söz konusudur. Pırlantanın karatı, kesimi, berraklığı gibi özellikler de önemlidir. Tamturlar bir veya birden fazla sırayla üretilebilen modellerdir ve bu durum fiyata etki eder. Taşların büyüklüğü, modelin özel üretim olması gibi etkenler de fiyat hesaplaması yapılırken dikkate alınır. Doğal ve değerli taşlar kullanılan tasarımlar bu özelliklerine göre fiyatlandırılır.

Pırlanta tamtur yüzükleri Lizay Pırlanta garantisiyle satışa sunulur bu sayede ürünlerle ilgili sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz. Özel sertifikalarıyla birlikte verilen mücevherler uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerdir. Yılların tecrübesiyle üretilen mücevherleri güvenle satın alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta’nın kadınların beğenisine yönelik hazırladığı özel koleksiyonlara göz atarak sevdikleriniz için en uygun hediyeyi bulabilirsiniz. Farklı amaçlarla kolye, yüzük, Pırlanta Set ve daha birçok mücevheri inceleyerek sepetinize ekleme şansınız vardır. Kampanyalı fiyatlarla tamtur pırlanta yüzükleri satın almak için siteye hemen üyelik yaptırabilirsiniz.

Pırlanta Tamtur Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta tamtur yüzükler, genellikle gösterişli ve dikkat çekici tasarımlar olduğu için özel günlerde tercih edilse de, sade tasarımlar tercih edildiğinde günlük kullanım için de uygun olabilir. Ancak taşlarının her yöne yayıldığı için daha hassas olabilirler ve günlük kullanımda darbelere karşı korunması gerekir. Eğer minimal bir tamtur yüzük tercih ederseniz, günlük kullanıma da uyum sağlayabilir.
Evlilik Teklifi ve Sözde Tamtur Pırlanta Yüzük Kullanılır Mı?
Tamtur pırlanta yüzükler, evlilik teklifi ve söz yüzüğü olarak mükemmel bir seçim olabilir. Tamtur yüzükler, taşları etrafında sıralanmış şekilde ışıltılı bir görünüm sunduğu için, romantik ve özel bir anlam taşır. Hem söz hem de nişan gibi önemli anlarda tamtur pırlanta yüzükler oldukça popülerdir ve zarif bir alternatif sunar.
Tamtur Pırlanta Yüzük Ne Zaman Takılır?
Tamtur pırlanta yüzükler, genellikle özel günlerde, kutlamalarda veya davetlerde takılır. Bunun dışında, özel anları kutlamak veya kendini şımartmak isteyenler tarafından da tercih edilebilir. Yüksek ışıltıları nedeniyle daha çok özel etkinlikler ve gece davetleri için uygundur, ancak minimal tasarımlar günlük kullanım için de seçilebilir.
Tamtur Yüzük Hangi Parmağa Takılır?
Tamtur pırlanta yüzükler, genellikle nişan yüzüğü veya evlilik yüzüğü olarak sol elin yüzük parmağına takılır. Ayrıca, sağ elde de şık bir aksesuar olarak kullanılabilir. Tamtur yüzükler, parmakta zarif bir şekilde durduğu için, genellikle bu parmaklarda tercih edilir.
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