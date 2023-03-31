Altın Su Yolu Baget Kolye T21

1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir? 1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.81 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.

2- Hangi kombinlerle kullanılabilir? 2- Altın Su Yolu Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.

3- Altın kolye nasıl saklanmalı ki uzun yıllar ilk günkü parlaklığını korusun? 3- Her kullanım sonrası yumuşak bir takı beziyle silin; parfüm, ter ve kir kalıntılarını temizler. Diğer takılarla temas etmeyecek biçimde ayrı bölümlü mücevher kutusunda, güneş ışığı ve nemden uzak saklayın. Yılda en az bir kez yetkili kuyumcuda ultrasonik temizleme yaptırın.

4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir? 4- Altın Su Yolu Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.