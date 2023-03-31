Altın Su Yolu Baget Kolye T21

Altın Su Yolu Baget Kolye
Ürün Kodu : N101859
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18.292 TL
18.292 TL
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Su Yolu Baget Kolye T21Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay'ın şık ifade sanatı incelikleriyle tasarlanmış Altın Baget Kolye koleksiyonunu keşfedin. Her detayı özenle işlenmiş bu kolyeler, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın Altın Baget Kolye seçeneklerini hemen inceleyin.
Altın Su Yolu Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.81 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Su Yolu Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Altın kolye nasıl saklanmalı ki uzun yıllar ilk günkü parlaklığını korusun?
3- Her kullanım sonrası yumuşak bir takı beziyle silin; parfüm, ter ve kir kalıntılarını temizler. Diğer takılarla temas etmeyecek biçimde ayrı bölümlü mücevher kutusunda, güneş ışığı ve nemden uzak saklayın. Yılda en az bir kez yetkili kuyumcuda ultrasonik temizleme yaptırın.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Su Yolu Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 8 ayar altın 14 ayara kıyasla ne gibi farklı özellikler sunuyor?
5- 8 ayar yüzde 33 saf altın içerir ve piyasadaki en sert kuyumcu alaşımıdır. Baget gibi geometrik keskin hatlı tasarımlarda şeklini bozulmadan yıllarca korur. Maliyet avantajı sunar; ton olarak 14 ayara göre biraz daha mat görünse de dayanıklılık açısından en güçlü seçenektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Su Yolu Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.292 TL
18.292 TL
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