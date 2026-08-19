Altın Düz Erkek Alyans
Ürün Kodu : M337321
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%0
32.096 TL
32.096 TL
PEŞİN FİYATINA 10.699 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Düz Erkek Alyans T10889
14 Ayar, Altın, 2.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Parmağı içten pürüzsüzce saran konforlu yapısıyla Altın Düz Erkek Alyans, yalın duruşu ve ergonomik tasarımıyla gün boyu zahmetsiz bir kullanım vadediyor.
Altın Düz Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.699 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.096 TL
32.096 TL
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