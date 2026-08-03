Altın Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325016
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%0
22.236 TL
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Erkek Alyans T10691
14 Ayar, Altın, 1.49 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatsal işçiliği ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Altın Erkek Alyans, altının saf asaletini yansıtıyor. Maskülen zarafetiyle özel günlerinize anlamlı bir dokunuş yapın.
Altın Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
22.236 TL
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