1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T2394 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Zümrüt

Ağırlık : 1.24 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif ve şık tasarımlarından biri olan Sadelikle Elegans ile Pırlanta Zümrüt Küpe, size sofistike bir görünüm kazandıracak. Bu özel tasarım, Lizay kalitesi ve zarafetiyle birleşerek herhangi bir kıyafeti tamamlayacak. Kendinizi özel hissetmek için bu muhteşem küpeyi tercih edin.