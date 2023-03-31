1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
Ürün Kodu : DE30708
%0
71.640 TL
71.640 TL
PEŞİN FİYATINA 23.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T2394
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.42 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Zümrüt
Ağırlık : 1.24 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay markasının zarif ve şık tasarımlarından biri olan Sadelikle Elegans ile Pırlanta Zümrüt Küpe, size sofistike bir görünüm kazandıracak. Bu özel tasarım, Lizay kalitesi ve zarafetiyle birleşerek herhangi bir kıyafeti tamamlayacak. Kendinizi özel hissetmek için bu muhteşem küpeyi tercih edin.
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.42 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.66 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
PEŞİN FİYATINA 23.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.640 TL
71.640 TL
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