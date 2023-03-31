1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2383 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.73 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.90 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Güzellik ile tasarlanmış, göz alıcı pırlanta yakut küpe modelleri. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu muhteşem takılar, her kadının hayallerini süsleyecek. Siz de kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, bu eşsiz küpeler tam size göre!