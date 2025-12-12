0.70 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9404 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Büyüleyici bir derinlik ve sarsılmaz bir ışıltı arayanlar için tasarlandı. Pırlantanın en cömert haliyle sunulduğu bu kolye, lüksün tanımını yeniden yapıyor. Teninizde bir mücevherden fazlasını taşıyın.